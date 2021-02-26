26 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan 67 yaşında! Memleket işi gönül işi

Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan 67 yaşında! Memleket işi gönül işi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.02.2021 13:37
Güncelleme:26.02.2021 13:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş günü. 26 Şubat 1954'te İstanbul'da dünyaya gelen Erdoğan için başta eşi Emine Erdoğan olmak üzere çok sayıda kişi sosyal medyadan kutlama mesajı gönderdi. Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından hazırlanan klip beğeni topladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş günü. 26 Şubat 1954'te İstanbul'da dünyaya gelen Erdoğan için başta eşi Emine Erdoğan olmak üzere çok sayıda kişi sosyal medyadan kutlama mesajı gönderdi. Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından hazırlanan klip beğeni topladı.

YEDİ DÜVEL BİZE GÜÇ YETİRMEZ

Çınarız bizleri sel götüremez. Biz dağız esmeyle yel bitiremez. Yedi düvel bize güç yetiremez. Allah fille değil, ebabilledir. Biz kendini bugün adına 'Türkiye' dediğimiz binlerce yıllık hak davasına vakfetmiş neferleriz. Bunun için de karşımıza çıkan meşakkatleri dervişane bir anlayışla göğüslemek mecburiyetindeyiz. Hiçbir zorluğun sonsuza dek sürmeyeceğini biliriz. Her zorluğun bir imtihan olduğuna iman ederiz. Daha kötüsüne maruz kalmadığımız için dua eder, mücadeleyi asla elden bırakmayız. Böyle dönemlerde yanımızda olanları da karşımıza dikilenleri de unutmayız.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi
Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi
Memleket işi gönül işi
Memleket işi gönül işi
Yerli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İHA seri üretime geçti
Yerli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İHA seri üretime geçti
Maltepe sokaklarında son durum
Maltepe sokaklarında son durum
Milletin Adamı 67 yaşında!
Milletin Adamı 67 yaşında!
Tacizi ifşa eden CHP'liye ihraç!
Tacizi ifşa eden CHP'liye ihraç!
Bakan Akar'dan çok sert Gara tepkisi!
Bakan Akar'dan çok sert "Gara" tepkisi!
İYİ Parti'de kazanlar kaynıyor
İYİ Parti'de kazanlar kaynıyor
SUNGUR kara hava deniz platformlarına entegre edilebilecek
SUNGUR kara hava deniz platformlarına entegre edilebilecek
Başkan Erdoğan'dan 'Hocalı katliamı' mesajı
Başkan Erdoğan'dan 'Hocalı katliamı' mesajı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu Türkiye'yi tehdit etti
CHP'li Sezgin Tanrıkulu Türkiye'yi tehdit etti
Dikkat çeken Albayrak yazısı
Dikkat çeken Albayrak yazısı
Daha Fazla Video Göster