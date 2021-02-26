Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan 67 yaşında! Memleket işi gönül işi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş günü. 26 Şubat 1954'te İstanbul'da dünyaya gelen Erdoğan için başta eşi Emine Erdoğan olmak üzere çok sayıda kişi sosyal medyadan kutlama mesajı gönderdi. Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından hazırlanan klip beğeni topladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş günü. 26 Şubat 1954'te İstanbul'da dünyaya gelen Erdoğan için başta eşi Emine Erdoğan olmak üzere çok sayıda kişi sosyal medyadan kutlama mesajı gönderdi. Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından hazırlanan klip beğeni topladı.

YEDİ DÜVEL BİZE GÜÇ YETİRMEZ

Çınarız bizleri sel götüremez. Biz dağız esmeyle yel bitiremez. Yedi düvel bize güç yetiremez. Allah fille değil, ebabilledir. Biz kendini bugün adına 'Türkiye' dediğimiz binlerce yıllık hak davasına vakfetmiş neferleriz. Bunun için de karşımıza çıkan meşakkatleri dervişane bir anlayışla göğüslemek mecburiyetindeyiz. Hiçbir zorluğun sonsuza dek sürmeyeceğini biliriz. Her zorluğun bir imtihan olduğuna iman ederiz. Daha kötüsüne maruz kalmadığımız için dua eder, mücadeleyi asla elden bırakmayız. Böyle dönemlerde yanımızda olanları da karşımıza dikilenleri de unutmayız.