02 Nisan 2023, Pazar
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Milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan! Başkan Erdoğan nasıl bir lider?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde geçen yirmi yıllık dönem cumhuriyetin yüz yıllık geçmişindeki en demokratik dönemi yansıtıyor. Erdoğan'sız bir Türkiye tasarlayanların her seçimde ise hesabı boşa çıkıyor. Peki Başkan Erdoğan sadece başarılı projeler için mi destekleniyor? Elbette hayır. Başkan Erdoğan'a duyulan güven sayesinde, Türkiye son yirmi yıldır istikrarlı bir dönem yaşıyor.