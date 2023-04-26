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Millete hizmet yolunda… Başkan Erdoğan’ın yoğun temposu

A Haber
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Giriş: 26.04.2023 09:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan siyasete girdiğinden bugüne kadar yoğun bir tempo ile çalıştı ve çalışmaya da devam ediyor. İşte son bir haftada katıldığı ve ilerleyen günlerde katılacağı programları…
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