Millete hizmet yolunda… Başkan Erdoğan’ın yoğun temposu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan siyasete girdiğinden bugüne kadar yoğun bir tempo ile çalıştı ve çalışmaya da devam ediyor. İşte son bir haftada katıldığı ve ilerleyen günlerde katılacağı programları…

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