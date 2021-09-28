28 Eylül 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? ''Ortak aday mı birden fazla aday mı?''
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Başbakanlığa adayım" açıklamasının ardından gözler bir kez daha millet ittifakı cephesindeki adaylık tartışmalarına çevrilmişti. Peki, muhalefetin adayı kim olacak? A haber muhabiri İlter Yeşiltaş’tan ayrıntıları canlı yayında aktardı.