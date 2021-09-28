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Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? ''Ortak aday mı birden fazla aday mı?''

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.09.2021 10:26
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Başbakanlığa adayım" açıklamasının ardından gözler bir kez daha millet ittifakı cephesindeki adaylık tartışmalarına çevrilmişti. Peki, muhalefetin adayı kim olacak? A haber muhabiri İlter Yeşiltaş’tan ayrıntıları canlı yayında aktardı.
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