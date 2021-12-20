20 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Millet İttifakı’nın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu kavgası giderek büyüyor

Millet İttifakı’nın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu kavgası giderek büyüyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.12.2021 10:02
Millet İttifakı'nda adaylık tartışması devam ediyor. İYİ Parti cephesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor. Ancak CHP ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığında ısrarlı. Öyle ki CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istedi. Ve hatta cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağını bile öne sürdü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da DEAŞ operasyonu!
Ankara'da DEAŞ operasyonu!
CHP MYK toplanıyor
CHP MYK toplanıyor
Bütçe görüşmelerinde hafızada kalanlar!
Bütçe görüşmelerinde hafızada kalanlar!
400 yerleşim yerinin yolu kapandı!
400 yerleşim yerinin yolu kapandı!
Zehir-2 Operasyonu başladı!
Zehir-2 Operasyonu başladı!
Kavga büyüyor! İYİ Parti ne diyecek?
Kavga büyüyor! İYİ Parti ne diyecek?
TÜSİAD’a iki kelimelik cevap!
TÜSİAD'a iki kelimelik cevap!
Memur ve emekli zammı ne olacak?
Memur ve emekli zammı ne olacak?
TÜSİAD’ın kirli hedefi: Dolarizasyon peşindeler!
TÜSİAD'ın kirli hedefi: Dolarizasyon peşindeler!
Başkan Erdoğan’dan canlı yayında TÜSİAD’a tepki
Başkan Erdoğan'dan canlı yayında TÜSİAD'a tepki
İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu
İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu
Vatandaş ne düşünüyor?
Vatandaş ne düşünüyor?
Daha Fazla Video Göster