Millet İttifakı’nın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu kavgası giderek büyüyor

Millet İttifakı'nda adaylık tartışması devam ediyor. İYİ Parti cephesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor. Ancak CHP ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığında ısrarlı. Öyle ki CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istedi. Ve hatta cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağını bile öne sürdü.

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