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Millet İttifakı’nın adayı kim olacak? HDP’li Mithat Sancar: Ortak aday fikrine açığız

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Giriş: 21.02.2022 09:20
CHP'nin öncülük ettiği Millet İttifakı'nda adaylık tartışması sürüyor. 2019 yerel seçimlerinde muhalefet partilerinin oluşturduğu ittifak blokuna gizli destek veren HDP, ortaklarına mesaj göndermeye devam ediyor. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, cumhurbaşkanlığı seçiminde "ortak aday fikrine açığız" dedi. Bu konuda muhalefet partilerine bazı şartlar öne sürdü.
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