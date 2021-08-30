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Millet İttifakı'nın 2023 planı ne? Akşener neden 'Garibanlar' dedi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.08.2021 17:34
Güncelleme:30.08.2021 17:34
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in FETÖ tutukluları için kullandığı "garibanlar" ifadesi hafızalardaki tazeliğini korurken, CHP’nin de örgütle bağlantıları nedeniyle kamudan ihraç edilenlere "işe dönüş" sözü vermesi dikkati çekti. Tam da bu süreçte HDP'den de terörist başı Abdullah Öcalan için "özgürlük" çağrısı geldi. Peki, bu çağrılar ne anlama geliyor, HDP, CHP ve İyi Parti neyin planlarını yapıyor?
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