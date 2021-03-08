Millet İttifakı'nda Ekrem İmamoğlu krizi! Akşener- Buldan etiketi İYİ Parti'yi kızdırdı

İYİ Parti’den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına tepkiler sürüyor. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı. İYİ Parti İstanbul İl Sekreteri ve Kurucular Kurulu Üyesi Yücel Coşkun, "Sayın Genel başkanımızın ve partimizin ismini, hiçbir koşulda bir arada olamayacağımız kişi ve yapılarla birlikte geçirilmesini şiddetle reddediyoruz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına tepki gösterdi.

Ağıralioğlu, İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'la isminin geçerek kutlama yapılmasını eleştirerek, "HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN MERAL AKŞENER VE PERVİN BULDAN'LI KUTLAMA

Ekrem İmamoğlu; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerinve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı.

BULDAN DA İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da; Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımını etiketleyerek, "Teşekkürler Sayın Başkan" dedi.

"AKŞENER İSMİ İLE BİRLİKTE ZİKREDİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

COŞKUN: HİÇBİR KOŞULDA BİR ARADA OLAMAYACAĞIMIZ KİŞİ VE YAPILAR…"

İYİ Parti İstanbul İl Sekreteri ve Kurucular Kurulu Üyesi Yücel Coşkun da; Ekrem İmamoğlu'nu tepki gösterdi ve "Sayın Genel başkanımızın ve partimizin ismini, hiçbir koşulda bir arada olamayacağımız kişi ve yapılarla birlikte geçirilmesini şiddetle reddediyoruz" dedi.

KABAKTEPE: "ÖDEYE ÖDEYE BİTİREMEDİNİZ SEÇİM DİYETİNİZİ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi "Ödeye ödeye bitiremediniz seçim diyetinizi. Ben de evladını vatan uğruna şehit veren tüm şehit annelerinin, yavrularını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için HDP binasının önünde bekleyen Diyarbakır Anneleri'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içim buruk bir şekilde kutluyorum" diye konuştu.





KIDIK: "TERÖRİSTLERLE NE GENEL BAŞKANIMIZ NE DE HİÇBİR İYİ PARTİLİ ANILAMAZ"

İYİ Parti İBB Grup Sekreteri ve İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık da; Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi ve "Biz ipleri koparmayız gerekirse keser atarız. Kıyamet kopması için İstafil Aleyhisselam sur'a üfleyecek dahi olsa bile, teröristlerle ne genel başkanımız ne de hiçbir İYİ Partili anılamaz. Nokta. Twitimi saptıran ahmaklar, CHP dışında hiçbir parti ile ittifak yapmadık. Bırakın partiyi ima edilen alçaklarla yan yana bile gelmedik, gelmeyiz. Seçim ittifakı yaptık, teröristlerle anılma ittifakı yapmadık" ifadelerini kullandı.





ÖZTÜRK: "OLMADI EKREM İMAMOĞLU"

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk de; Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi ve "Gırtlak dokuz boğum, sekizini yut birini söyle. Vatandaştan İstanbul'u yönetmek için yetki istediniz. Birilerine güzelleme yapmak yakışmadı. Olmadı Ekrem İmamoğlu" dedi.





KILIÇASLAN: "SİYASİ İNTİHAR NEDİR DİYE SORSANIZ BU TWEETİ GÖSTERİRİM"

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan da; Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi ve "Siyasi intihar nedir diye sorsalar bu tweeti gösteririm. İYİ Parti'nin yükselişini önlemek için dört koldan saldıracaklarını biliyorduk. Topunuza yeteriz..." dedi.