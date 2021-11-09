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Millet İttifakı’nda “Usta” anlaşmazlığı! Yeni görevi CHP’yi rahatsız etti

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Giriş: 09.11.2021 15:01
Güncelleme:09.11.2021 15:01
İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Erhan Usta'nın partiye katılmadan bir süre önce yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi. "İYİ Parti'yi FETÖ destekliyor" diyen Erhan Usta, CHP'li vekillerin görüşleri ile  HDP ve PKK'nın örtüştüğünü söylemişti. Usta'nın bu açıklaması CHP'de rahatsızlık yarattı. Şimdi Millet İttifakı'nda yeni bir anlaşmazlık kapıda. İşte tüm ayrıntılar...
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