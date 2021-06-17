Millet İttifakı'nda 'ortak aday' tartışması nereye varacak? Saadet Partisi'nde kongre tartışması yaşanıyor

CHP ile İYİ Parti arasında HDP gerilimi yaşanıyor. Adayı belli olmayan muhalefet erken seçimde ısrar ediyor. Oğuzhan Asıltürk’ün çağrısı sonrası Saadet Partisi'nde kongre tartışması başladı. Peki Millet İttifakı'nda 'ortak aday' tartışması nereye varacak? İYİ Parti neden HDP'den aday çıkarmasını istedi? Erken seçim ısrarının sebebi ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş değerlendirdi.

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