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Millet İttifakı’nda krizler çıkmazı! İttifakta HDP anlaşmazlığı

A Haber
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Giriş: 07.12.2022 15:05
Cumhuriyet Halk Partisi öncülük etti Millet İttifakı kuruldu. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin yer aldığı ittifaka daha sonra DEVA Partisi ve Gelecek Partisi eklendi. Muhalefetin üzerinde anlaşamadığı konuların içinden çıkılması pek de kolay görülmüyor. Hatta önümüzdeki günlerde yeni krizlerin tırmanması da gündemde. Bu kadar anlaşmazlık varken olası bir 6’lı masa iktidarında devlet acaba nasıl yönetilecek?
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