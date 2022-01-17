17 Ocak 2022, Pazartesi
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Millet İttifakı’nda koltuk kavgası! Muhalefetin gündemi: Kim nerede oturacak?
Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen Millet İttifakı'nda koltuk kavgası yaşanıyor. Yeni kurulan partilerin olası iktidarda bakanlık için nabız yoklaması krize neden oldu. Devreye liderler girdi. Muhalefetteki bir diğer tartışma konusu ise ''Kim nerde oturacak?'' sorusu. İşte ayrıntılar...