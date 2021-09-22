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Millet İttifakı’nda İmralı krizi! HDP’li Temelli’nin açıklamaları CHP ve İP’i zora soktu

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Giriş: 22.09.2021 11:34
Güncelleme:22.09.2021 11:35
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözeceğiz" açıklamasının ardından başlayan İmralı tartışması devam ediyor. HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin İmralı çıkışı, ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'yi zor durumda bıraktı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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