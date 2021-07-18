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'Millet İttifakı'nda HDP krizi! HDP'nin restine CHP'den temkinli cevap

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2021 16:19
CHP grup başkanvekili Özgür Özel, HDP’nin, ''kimse bizden 31 Marttaki tavrı beklemesin'' restine temkinli yaklaştı. CHP’li Özel‘in ''Millet İttifakı devam mı eder'' ile başlayan cümlesi ise kafaları karıştırdı. 'Millet İttifakı'nda HDP krizinde son perdeyi A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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