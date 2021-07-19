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Millet İttifakı’nda HDP krizi | CHP’den reste temkinli cevap!

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2021 12:20
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP'nin, 'Kimse bizden 31 Mart’taki tavrı beklemesin'' restine temkinli yaklaştı. CHP'li Özel'in 'Millet İttifakı devam mı eder'' ile başlayan cümlesi ise kafaları karıştırdı. “Millet İttifakı'nda HDP krizinde son perdeyi A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.
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