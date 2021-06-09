Millet İttifakı’nda HDP çıkmazı! HDP Meral Akşener’e resti çekti

Millet İttifakı’nda HDP çıkmazı yeni bir boyuta taşındı. "HDP aday çıkarmalı" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Meral Akşener'e HDP cephesinden sert tepki geldi. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, "Şimdiden uyarıyoruz. Kimse HDP’yi siyasi olarak yok saymak gibi bir gaflete kapılmasın" dedi.

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