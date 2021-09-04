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Millet İttifakı’nda derin çatlak: HDP! HDP’li Paylan’dan ittifaka gözdağı

A Haber
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Giriş: 04.09.2021 12:29
Millet İttifakı'nda HDP çatlağı her geçen gün daha da derinleşiyor. CHP’nin tercihini İYİ Parti'den yana kullanmış gibi görünmesi de HDP'yi kanadını hareketlendirmiş gözüküyor. HDP'li Garo Paylan, “’Nasıl olsa HDP bize oy verecek' diyenler çok büyük bir hatada bulunur" ifadelerini kullanarak adeta gözdağı verdi.
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