15 Aralık 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Millet İttifakı'nda çatlak büyüyor! Saadet Partisi'ne yakın Anadolu Gençlik Derneği CHP'li vekil Yıldırım Kaya'ya dava açıyor
Anadolu Gençlik Derneği, derneklerini tecavüzle suçlayan Yıldırım Kaya’nın kendilerinden özür dilemediği gerekçesiyle dava açılacağını açıkladı. AGD'den yapılan açıklamada, “Yıldırım Kaya, sarfettiği hakaretlerden geri adım atmamıştır. Asırlardır süre gelen vakıf geleneği ile çalışmalar yapan güzide kuruluşumuzun şahsı maneviyatına yapılan saldırı ve saygısızlığı asla kabul etmiyoruz. Yapılan hakaretler ve gereksiz ithamlar için hukuki süreç başlatılmıştır” denildi. Kayai, "Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlarla, bu vakıflarla protokoller imzalıyor" iddiasında bulunmuştu.