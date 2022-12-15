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Millet İttifakı'nda çatlak büyüyor! Saadet Partisi'ne yakın Anadolu Gençlik Derneği CHP'li vekil Yıldırım Kaya'ya dava açıyor

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Giriş: 15.12.2022 17:20
Anadolu Gençlik Derneği, derneklerini tecavüzle suçlayan Yıldırım Kaya’nın kendilerinden özür dilemediği gerekçesiyle dava açılacağını açıkladı. AGD'den yapılan açıklamada, “Yıldırım Kaya, sarfettiği hakaretlerden geri adım atmamıştır. Asırlardır süre gelen vakıf geleneği ile çalışmalar yapan güzide kuruluşumuzun şahsı maneviyatına yapılan saldırı ve saygısızlığı asla kabul etmiyoruz. Yapılan hakaretler ve gereksiz ithamlar için hukuki süreç başlatılmıştır” denildi. Kayai, "Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlarla, bu vakıflarla protokoller imzalıyor" iddiasında bulunmuştu.
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