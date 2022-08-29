29 Ağustos 2022, Pazartesi
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Millet İttifakı’nda adaylık tartışması! Yarkadaş’tan Akşener iddiası
Millet İttifakı'nda adaylık tartışması derinleştikçe derinleşiyor. Öyle ki eski CHP'li milletvekili Barış Yarkadaş, oldukça önemli bir iddiada bulundu. Yarkadaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemediğini söyledi. Ankara kulislerindeki son durumu A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.