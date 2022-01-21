Millet İttifakı’nda adaylık tartışması! Çarpıcı değerlendirme: Kim nereye oturacak tartışması güç tartışması

Her fırsatta erken seçim çığırtkanlığına soyunan Millet İttifakı henüz cumhurbaşkanı adayını belirleyemedi. Adaylık konusu gerilime döndü. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? Son durum ne? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in 2023 planı farklı mı? SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran ve İletişimci Yazar Ali Saydam, konu ile ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Duran,"Kritik mesele HDP meselesidir. CHP ve İP fezlekeye evet vereceğiz demek zorunda kaldılar. Bunun HDP’yi rahatsız eden bir husus olduğu ortadadır." dedi. Saydam ise "Millet İttifakı’nda kim, nereye oturacak tartışmasının güç tartışması olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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