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Millet İttifakı'nda adaylık krizi! HDP’den ortaklarına sert tepki! Meral Akşener neyi hedefliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.06.2021 12:59
Yatırımcıları tehdit eden zihniyet erken seçim çağrıları yaparak Türkiye’deki istikrar ortamını bozmak için mücadele ederken bir taraftan kendi içinde birbirine girdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP’ye yol çizmesi Millet İttifakı’nı birbirine düşürdü. HDP’nin Meral Akşener’e karşılığı sert oldu. Yapılan açıklamada, “Muhafette cesaret yok, sözleri saçmalık, bize akıl vermeyin” ifadelerin kullanıldı. Peki neden HDP aday çıkarsın istiyorlar? İYİ parti ve CHP ile HDP arasından krizi giderek derinleşiyor mu? Türkiye'nin büyümesinden mi rahatsızlar? Gelişmeleri AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Daily sabah gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç, Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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