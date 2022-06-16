Millet İttifakı'nda aday krizi mi var? HDP ayrı aday mı çıkaracak?

Muhalefet dört ayda yaklaşık 25 görüşme yaptı, dört kez de 6’lı masa etrafında toplandı. Bu sürede ancak aday kriterleri belirlenebildi. Ama henüz açıklanan bir aday yok. Başkan Erdoğan bir kez daha meydan okudu, peki 6’lı masa adayını açıklayacak mı? Gelişmeleri A haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara’dan aktardı.

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