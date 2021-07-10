10 Temmuz 2021, Cumartesi
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Millet İttifakı’nda aday krizi! Kılıçdaroğlu yardımcısına kızdı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Adayımız Kılıçdaroğlu" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, yardımcısının bu açıklamasına sert çıktı. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ile konuşmadan cumhurbaşkanı adayı olmayacağını belirtti. Kuşoğlu'nun açıklamalarını "zamansız" olarak değerlendirdi.