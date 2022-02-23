Millet İttifakı’nda adat nasıl belirlenecek? Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu ters düştü

Millet İttifakı'nda adayın nasıl belirleneceği konusundaki kafa karışıklığı devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Adayı partiler belirlesin'' derken, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ise anketleri işaret etti. ''Tereddütsüz seçilebilecek bir adayın olması şart'' ifadesini kullanan Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına temkinli yaklaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN