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Millet İttifakı yamalı bohçaya döndü! Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi takip ediyor... Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'den A Haber'e özel açıklamalar...

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Giriş: 16.03.2021 23:05
Güncelleme:16.03.2021 23:27
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında katıldığı Memleket Meselesi programında CHP ve Millet İttifakı'ndaki son durumu değerlendirdi. CHP'nin işçi çıkarmama konusunda verdiği sözü tutmadığını belirten Övür, Millet İttifakı'nın yamalı bir bohçaya döndüğünü ifade etti. Övür ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği yerleri kaybetmemek adına bu bölgeleri ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.
Millet İttifakı yamalı bohçaya döndü! Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi takip ediyor... Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'den A Haber'e özel açıklamalar...
Millet İttifakı yamalı bohçaya döndü! Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi takip ediyor... Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'den A Haber'e özel açıklamalar...
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