Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında katıldığı Memleket Meselesi programında CHP ve Millet İttifakı'ndaki son durumu değerlendirdi. CHP'nin işçi çıkarmama konusunda verdiği sözü tutmadığını belirten Övür, Millet İttifakı'nın yamalı bir bohçaya döndüğünü ifade etti. Övür ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği yerleri kaybetmemek adına bu bölgeleri ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.