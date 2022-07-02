02 Temmuz 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Millet İttifakı tahliyelerden memnun
15 Temmuz Darbe Girişimi’nde tutuklanan askeri okul öğrencilerinden 66'sı Yargıtay’ın mahkeme kararını bozması sonucu tahliye edilmişti. Tahliyeler CHP, HDP Saadet ve İYİ Parti cephesinde memnuniyetle karşılandı.