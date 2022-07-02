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Millet İttifakı tahliyelerden memnun

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2022 13:22
15 Temmuz Darbe Girişimi’nde tutuklanan askeri okul öğrencilerinden 66'sı Yargıtay’ın mahkeme kararını bozması sonucu tahliye edilmişti. Tahliyeler CHP, HDP Saadet ve İYİ Parti cephesinde memnuniyetle karşılandı.
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