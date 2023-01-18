Millet İttifakı milleti neden tehdit ediyor? Neden korku siyasetine başvuruyorlar?

Adaylık tartışmalarının gölgesinde 6’lı masadan yükselen farklı sesler zaman zaman parti genel başkanlarının fikir ayrılıklarını gündeme taşıyor. Ancak masaya oturan bazı genel başkanların ortak noktada buluştukları bazı söylemler de var. AK Parti'de bakanlık yaptığı dönemde, CHP'ye, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Ali Babacan'ın sarf ettiği polemik yaratan ifadeleri gibi. Babacan'ın tarafını değiştirdikten sonra sergilediği tavır ve açıklamalar tartışmaları beraberinde getiriyor.

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