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20 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Millet İttifakı dağılıyor mu? Yeni partiler Millet İttifakı’nın oylarını böler mi? Giriş: 20.03.2021 13:12 Güncelleme:20.03.2021 13:12 Millet İttifakı cephesinde yaşanan krizlerin ardından partiler bu kez de kendi içinde yaşanan ve yaşanması muhtemel bölünmeleri konuşuyor. Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül’ün CHP’den ayrılıp kendi partileriyle yola devam etmek kararı aldı. Yine Ümit Özdağ'ın İYİ Parti’den istifa ettikten sonra yeni parti açıklaması kulisleri hareketlendirdi. Peki anketlere ve parti tabanına bu ayrılıklar nasıl yansıdı? İşte tüm detaylar… DİĞER