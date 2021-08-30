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Mili Savunma Bakanlığı açıkladı! 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 30.08.2021 15:59
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, “Kahraman Komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor. Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.” ifadelerini kullandı.
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