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Milgem korvet gemisi denize indirilecek! Başkan Erdoğan törene katılacak

A Haber
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Giriş: 25.11.2022 13:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan gemi teslim törenine katılacak. Törene Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif katılacak. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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