14 Kasım 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Midye ve kokoreç bir aileyi dağıttı! Otopsi raporunun detaylarına ahaber.com.tr ulaştı
Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen Böcek ailesinin anne Çiğdem, 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal Böcek’in ön otopsi raporu tamamlandı. Raporda, dış muayenede travmatik bulguya rastlanmazken mide ve bağırsak örnekleri laboratuvar analizine gönderildi. Ölüm nedenleri, yapılacak incelemelerin ardından netleşecek.