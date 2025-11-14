14 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Midye ve kokoreç bir aileyi dağıttı! Otopsi raporunun detaylarına ahaber.com.tr ulaştı
Midye ve kokoreç bir aileyi dağıttı! Otopsi raporunun detaylarına ahaber.com.tr ulaştı

Midye ve kokoreç bir aileyi dağıttı! Otopsi raporunun detaylarına ahaber.com.tr ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2025 19:31
Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen Böcek ailesinin anne Çiğdem, 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal Böcek’in ön otopsi raporu tamamlandı. Raporda, dış muayenede travmatik bulguya rastlanmazken mide ve bağırsak örnekleri laboratuvar analizine gönderildi. Ölüm nedenleri, yapılacak incelemelerin ardından netleşecek.
Midye ve kokoreç bir aileyi dağıttı MİDYE VE KOKOREÇ BİR AİLEYİ DAĞITTI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Midye ve kokoreç bir aileyi dağıttı! Otopsi raporunun detaylarına ahaber.com.tr ulaştı
Otopsi raporunun detaylarına ahaber.com.tr ulaştı
Otopsi raporunun detaylarına ahaber.com.tr ulaştı
Enkaz bölgesine ekipler nasıl ulaştı?
Enkaz bölgesine ekipler nasıl ulaştı?
Gencecik bir fidan: Cüneyt Kandemir!
Gencecik bir fidan: Cüneyt Kandemir!
İstanbullunun 160 milyar lirası nasıl çalındı?
İstanbullunun 160 milyar lirası nasıl çalındı?
Yıl sonuna kadar 453 bin konut teslim edilecek
"Yıl sonuna kadar 453 bin konut teslim edilecek"
Uyuyanları uyandırmaya bir şule yetmiştir
"Uyuyanları uyandırmaya bir şule yetmiştir"
Şule Yüksel Şenler davasından asla taviz vermemiştir
"Şule Yüksel Şenler davasından asla taviz vermemiştir"
Zulüm kimden gelirse gelsin hakkı savunacağız
"Zulüm kimden gelirse gelsin hakkı savunacağız"
AP vekili Batı Şeria’daki işgali anlattı!
AP vekili Batı Şeria'daki işgali anlattı!
2026’nın ipuçları ’The Economıst’ kapağında
2026'nın ipuçları 'The Economıst' kapağında
20 şehidimize son veda...
20 şehidimize son veda...
Şehitlere son görev! Devlet Bahçeli de törene katıldı
Şehitlere son görev! Devlet Bahçeli de törene katıldı
Daha Fazla Video Göster