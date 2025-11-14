Midye ve kokoreç bir aileyi dağıttı! Otopsi raporunun detaylarına ahaber.com.tr ulaştı

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen Böcek ailesinin anne Çiğdem, 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal Böcek’in ön otopsi raporu tamamlandı. Raporda, dış muayenede travmatik bulguya rastlanmazken mide ve bağırsak örnekleri laboratuvar analizine gönderildi. Ölüm nedenleri, yapılacak incelemelerin ardından netleşecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN