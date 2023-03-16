Midibüs sürücü İstanbul’u birbirine kattı! Polisi peşine takıp kilometrelerce kaçtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk midibüsü kullanan bir sürücü Pendik'te polisin 'dur' ihtarına uymadı ve kaçtı. İstanbul sokaklarını birbirine katan sürücü ile polisin kilometrelerce süren kovalamacası midibüsün Bahçelievler'de polis otosuna çarpmasıyla son buldu.

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