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Miçotakis'ten vize kolaylığı açıklaması! Ege'de 10 adaya marttan itibaren kapıda vize ile girilebilecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 16:25
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Türkiye ile ilgili iki önemli değerlendirme geldi. Biri Yunan adalarına vize diğeri ise Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma talebi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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