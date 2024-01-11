Miçotakis'ten vize kolaylığı açıklaması! Ege'de 10 adaya marttan itibaren kapıda vize ile girilebilecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Türkiye ile ilgili iki önemli değerlendirme geldi. Biri Yunan adalarına vize diğeri ise Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma talebi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

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