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Miçotakis’ten Türkiye açıklaması: Yeniden başlamak için bir fırsat

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Giriş: 15.07.2023 08:47
Litvanya'daki NATO zirvesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından, Türkiye ile yeni bir dönemin başlaması için fırsat yakalandığını söyleyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis ülkesinin basınına konuştu. Miçotakis diyalog vurgusunda bulunarak en büyük hedefin Türkiye ile anlaşmazlığın çözülmesi olduğunu söyledi.
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