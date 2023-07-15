15 Temmuz 2023, Cumartesi
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Miçotakis’ten Türkiye açıklaması: Yeniden başlamak için bir fırsat
Litvanya'daki NATO zirvesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından, Türkiye ile yeni bir dönemin başlaması için fırsat yakalandığını söyleyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis ülkesinin basınına konuştu. Miçotakis diyalog vurgusunda bulunarak en büyük hedefin Türkiye ile anlaşmazlığın çözülmesi olduğunu söyledi.