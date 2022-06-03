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Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Anlaşmalara aykırı silahlandırılan iki adayı ziyaret etti

A Haber
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Giriş: 03.06.2022 11:27
Güncelleme:03.06.2022 11:29
ABD ziyaretinden sonra Brüksel'deki AB zirvesinde de Türkiye'yi şikayet eden ve Fransa ile Almanya'nın desteğini alan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, dün İstanköy ve İstanbulya adalarını ziyaret etti. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.
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