Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Anlaşmalara aykırı silahlandırılan iki adayı ziyaret etti

ABD ziyaretinden sonra Brüksel'deki AB zirvesinde de Türkiye'yi şikayet eden ve Fransa ile Almanya'nın desteğini alan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, dün İstanköy ve İstanbulya adalarını ziyaret etti. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.

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