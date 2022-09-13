Miçotakis’ten kafaları karıştıran açıklama! Bir yandan görüşmek bir yandan savaşmak istiyor

Yunanistan Başbakanı Miçotakis 3 dakika içinde iki kez çark etti. Önce Başkan Erdoğan ile görüşebileceğini söyledi ardından Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine "Dayılıklara geçit yok" diyerek tepki gösterdi. Türkiye ise oldukça net. Adaların silahlandığı, Türk jetlerinin taciz edildiği bir sahada askeri güç kartını masaya sürmekte kararlı…

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