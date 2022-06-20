20 Haziran 2022, Pazartesi
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Miçotakis'in Türkiye planı! Yunan basını: Krizin çözümü için ABD ve Almanya da devreye girdi
Yunanistan Ege'deki gerilimi tırmandırırken Yunan basınından yeni iddialar geldi. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta gergin bir yaz yaşanabileceği iddiasını dile getiren Yunan basını, Başbakan Miçotakis'in planını açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.