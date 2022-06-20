20 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Miçotakis'in Türkiye planı! Yunan basını: Krizin çözümü için ABD ve Almanya da devreye girdi

Miçotakis'in Türkiye planı! Yunan basını: Krizin çözümü için ABD ve Almanya da devreye girdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.06.2022 16:12
Yunanistan Ege'deki gerilimi tırmandırırken Yunan basınından yeni iddialar geldi. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta gergin bir yaz yaşanabileceği iddiasını dile getiren Yunan basını, Başbakan Miçotakis'in planını açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?
Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?
​FETÖ’nün kumpas davası
​FETÖ'nün kumpas davası
Miçotakis’in Türkiye planı!
Miçotakis'in Türkiye planı!
Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
TSK ve SMO savaş pozisyonu aldı
TSK ve SMO savaş pozisyonu aldı
Yargıtay’dan 28 Şubat Davası kararı
Yargıtay'dan 28 Şubat Davası kararı
Kıbrıslı Türklerden Yunanistan’a tepki
Kıbrıslı Türklerden Yunanistan'a tepki
HSK’dan yaz kararnamesi
HSK’dan yaz kararnamesi
Gökte İHA denizde İDA!
Gökte İHA denizde İDA!
Bakayalara bedelli af nasıl olacak?
Bakayalara bedelli af nasıl olacak?
Ege Denizi’nde göçmenlere Yunan zulmü
Ege Denizi'nde göçmenlere Yunan zulmü
Türk heyeti Brüksel’de
Türk heyeti Brüksel'de
Daha Fazla Video Göster