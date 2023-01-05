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Miçotakis'e istifa çağrısı! Dinleme skandalının araştırılması için özel ekip kuruluyor

A Haber
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Giriş: 05.01.2023 14:48
Yunanistan'da dinleme skandalının araştırılması için özel ekip kuruluyor. Miçokatis hükümetine ise istifa baskısı var. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Gümülcine'den ayrıntıları aktardı.
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