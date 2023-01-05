Miçotakis'e istifa çağrısı! Dinleme skandalının araştırılması için özel ekip kuruluyor

Yunanistan'da dinleme skandalının araştırılması için özel ekip kuruluyor. Miçokatis hükümetine ise istifa baskısı var. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Gümülcine'den ayrıntıları aktardı.

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