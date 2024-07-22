Miçotakis sözünde durmadı Türkiye'yi hedef aldı! "Kıbrıs'ta Türkiye'siz çözüm istiyoruz!"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıldönümü KKTC’de coşkulu bir şekilde kutlanırken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Rum yönetimini ziyaret etti. Türk ordusunu hedef alan asılsız iddialarda bulunan Miçotakis, Kıbrıs’ta "Türk askeri ve Türkiye’nin garantörlüğünün olmayacağı bir çözüm istiyoruz." açıklamasında bulundu.

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