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MHP'nin Yerel Seçim Sloganı belli oldu

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Giriş: 19.12.2023 16:36
Güncelleme:19.12.2023 16:36
''Herkes İçin, Herkese Göre Belediye Biriliğin Gücüyle''
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MHP'nin Yerel Seçim Sloganı belli oldu
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