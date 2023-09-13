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MHP'nin yerel seçim sloganı

A Haber
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Giriş: 13.09.2023 13:30
MHP'nin yerel seçim kampanyasının ayrıntıları belli oldu. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.
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