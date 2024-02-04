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MHP'nin Manisa mitingi | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

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Giriş: 04.02.2024 17:32
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
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