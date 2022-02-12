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MHP’nin Kızılcahamam kampı sürüyor! Teşkilata ‘sahada olun’ talimatı

A Haber
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Giriş: 12.02.2022 13:32
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanları 3 günlük kampa girdi. MHP teşkilatlarına "sahada olun" talimatı verilecek. Kampta Cumhur İttifakı ve 2023 seçimleri vurgusu yapılacak. Kampta hangi çalışmalar ele alınıyor? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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