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MHP'nin Kızılcahamam kampı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2023 14:14
MHP 'seçim çalışmaları' gündemiyle 3 günlük kampa girdi. MHP’nin Kızılcahamam Kampı başladı. MHP Lideri Bahçeli, güne ülkücü şehitler anıtını ziyaret ederek başladı. İlter Yeşiltaş ayrıntıları aktardı.
MHP’nin Kızılcahamam kampı
MHP'nin Kızılcahamam kampı
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