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MHP'nin İstanbul için hazırladığı video viral oldu! "Algı ve sosyal medya belediyeciliğine son"

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Giriş: 18.02.2024 09:47
Türkiye, yerel seçimlere adım adım ilerlerken partiler ise sosyal medya hesaplarından reklam filmlerini paylaşmayı sürdürüyor. Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan video viral oldu. 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin hazırlanan video "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" notu ile paylaşıldı. Paylaşılan videoya ise Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'dan destek geldi.
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