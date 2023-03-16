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MHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan! AK Parti’nin ardından MHP’de grup kararı aldı

A Haber
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Giriş: 16.03.2023 15:25
Son dakika haberleri… Milliyetçi Hareket Partisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı aldı. Detayları A Haber muhabiri Murat sekban aktardı.
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