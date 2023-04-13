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MHP’nin Ankara adayları tanıtıldı! Genel Başkan Yardımcıları listede 1. sırada

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Giriş: 13.04.2023 12:36
Milliyetçi Hareket Partisi aday tanıtım toplantılarını bölgesel olarak yapmaya karar verdi. Bu kapsamda ilk olarak Ankara adayları tanıtıldı. MHP'nin seçim beyannamesinin de hafta sonu kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
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