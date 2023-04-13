MHP’nin Ankara adayları tanıtıldı! Genel Başkan Yardımcıları listede 1. sırada

Milliyetçi Hareket Partisi aday tanıtım toplantılarını bölgesel olarak yapmaya karar verdi. Bu kapsamda ilk olarak Ankara adayları tanıtıldı. MHP'nin seçim beyannamesinin de hafta sonu kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

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