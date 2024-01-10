MHP'nin 55 ilde adayları belli oldu! Aralarında Mersin ve Manisa da var

MHP 31 Mart Yerel Seçimleri'nde aralarında Mersin ve Manisa'nın da bulunduğu 55 adayını açıkladı. MHP'nin Mersin adayı Serdar Soydan olurken, Manisa adayı ise Cengiz Ergün oldu. İstanbul'dan ise Beşiktaş ve Silivri'den aday gösterildi.