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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tepki: Yasa dışıdır ve gayri meşrudur

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Giriş: 20.03.2021 16:32
Güncelleme:20.03.2021 16:40
Son dakika haberine göre; Sosyal medya hesabından Nevruz'la ilgili bir mesaj paylaşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Nevruz'u devlete ve millete meydan okuma fırsatı gören bölücülere karşı biriz, beraberiz, Allah’ın izniyle tahriklere, tacizlere, karanlık kampanyalara asla prim vermeyeceğiz." dedi. Bahçeli, "Geçen hafta HDP Milletvekili Ö.Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülmüş, adalet ve hukuk harfiyen uygulanmıştır. Fakat bu şahıs ilk günden itibaren direnişe geçmiş, TBMM terk etmeyerek milli iradeye kafa tutmuştur. Bu olacak ve sineye çekilecek bir şey değildir. TBMM, bir eylem sahası, bölücülerin yatakhanesi, kanun kaçaklarının sığınma alanı değildir. Büyük Türk milletinin kalbinde bir hançerin yuvalanmasına göz yumulamaz, tahammül edilemez, sabır gösterilemez. TBMM'de yer yatağı sermek demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir." diyerek sert çıktı.
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