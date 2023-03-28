MHP’li Yönter A Haber’ konuştu: Millet sadakatle ihanet arasında seçim yapacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, seçime dair A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın açık ara önde bitireceğini belirten Yönter'in hedefinde HDP ve terör iltisaklı gruplarla bir arada yürüyen Millet İttifakı vardı.

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